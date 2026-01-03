Senegal, campeona de la en 2021, evitó este sábado el susto contra Sudán y remontó para imponerse 3-1 y convertirse en la primera cuartofinalista de la presente edición.

Los Leones de la Teranga, guiados por un doblete del centrocampista del Villarreal Pape Gueye (29', 45+3' de penal), se fueron al descanso ya con ventaja, tras haberse visto pronto por detrás en el marcador tras el temprano gol de Aamir Abdallah (6'), que hizo soñar a los suyos con alcanzar los cuartos de final.

En la segunda mitad, y apenas tres minutos después de saltar al césped, el jugador del París Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, (77') sentenció el partido.

El próximo viernes, Senegal se enfrentará al vencedor del cruce en octavos entre Mali y Túnez por un boleto a semifinales.

El recorrido de los Cocodrilos del Nilo de Sudán llega así a su fin tras haber acudido a la competición que se celebra en Marruecos con el objetivo de hacer disfrutar a una población marcada por casi tres años de guerra civil.

El sangriento conflicto entre el ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que estalló en abril de 2023, ha desplazado a casi 12 millones de personas y ha engendrado, según las Naciones Unidas, la peor crisis humanitaria del mundo, mientras los dos bandos se lanzan graves acusaciones.

Senegal en festejo de gol, durante la Copa Africana de Naciones - Foto: AFP
