Pese a jugar toda la segunda mitad con un hombre menos, Egipto se impuso este viernes 1-0 a Sudáfrica gracias a otro gol de Mohamed Salah, que envió a los Faraones a octavos de final de la Copa África.

Un penal transformado por el atacante de Liverpool (45') parecía encaminar la segunda victoria de Egipto, que se había impuesto 2-1 a Zimbabue en la primera jornada con otro gol de Salah en el añadido.

Sin embargo, apenas unos segundos después del gol, Mohamed Hany fue expulsado por doble tarjeta amarilla (30', 45+2'), condenando a los suyos a tener que defender con uñas y dientes la ventaja durante la segunda mitad.

Especialmente intensos fueron los últimos minutos, con Sudáfrica buscando el empate y reclamando un penal por mano en los minutos finales, que tras revisión del VAR no fue señalado.

Con 6 puntos, Egipto tiene asegurado acabar en una de las dos primeras posiciones del Grupo B, por lo que está ya clasificada a octavos de final.

Sudáfrica, en segunda posición con 3 puntos, está bien posicionada para lograr el segundo boleto directo.

Zimbabue y Angola, que empataron 1-1 horas antes, cierran la llave en 3ª y última posición respectivamente.