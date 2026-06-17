Sudafricano expulsado ante México recibe dura sanción, podría no volver a jugar en el Mundial 2026

El sudafricanofue sancionado con tres partidos por juego brusco y grave

El Comité Disciplinario de la FIFA impuso este miércoles tres partidos de suspensión al jugador de Sudáfrica, expulsado con roja directa en el partido inaugural ante México del pasado 11 de junio.

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El centrocampista ha recibido esa sanción por “incumplimiento del artículo 14, párrafo 1 e), del Código Disciplinario de la FIFA”, que recoge un castigo de, ‘al menos, dos partidos por juego brusco y grave’.

La sanción está sujeta a un posible recurso de la federación de su país ante el Comité de Apelación de la FIFA.

Si su equipo no alcanza al menos los octavos de final, el futbolista no volverá a jugar en el Mundial 2026.

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