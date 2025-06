La Final del Mundial de 2006 tuvo muchos condimentos, uno de los partidos mas efervescentes de la historia de este torneo. El partido lo terminó por ganar Italia, en penaltis (5-3).

Sin embargo, muchos recordarán aquel compromiso por una acción que no tuvo que ver con lo futbolístico, que protagonizó el líder y veterano de aquella selección de Francia, Zinedine Zidane junto a Marco Materazzi, que casualmente fueron los dos futbolistas que marcaron los goles del 1 a 1 con el que terminaron los 90 minutos reglamentarios.

A 10 minutos de que acabaran los tiempos extra, los dos protagonistas discutieron cerca del área italiana. Un pleito que acabaría con un violento cabezazo de Zidane directo al pecho de Materazzi, quien cayó en seguida. El árbitro, Horacio Elizondo, de inmediato decidió expulsar al '10' de Francia, que además ya estaba amonestado.

¿Por qué Zidane le dio un cabezazo a Materazzi?

Luego de 16 años de aquella triste despedida de 'Zizou' de las Copas del Mundo, confesó finalmente para el diario deportivo francés 'L'Équipe', la razón detrás del incidente que lo dejó sin la chance ser campeón del mundo.

"Ese día mi madre estaba muy cansada. Había hablado varias veces con mi hermana por teléfono y sabía que mi madre no estaba bien, no era grave, pero había tenido un mal día. Se ha dicho mucho que Materazzi insultó a mi madre, pero en realidad él insultó a mi hermana, que estaba con mi madre en ese momento. Se pasó de la raya. Algunos insultos son usuales dentro del campo de juego, no lo niego, pero no toleré esa provocación", dijo la leyenda francesa.

El nuevo director del arbitraje en México expulsó a Zidane en la final de Alemania 2006 | FOTO: Especial

"Fue sólo un segundo, pero tengo que aceptarlo como un error y no estoy orgulloso de ello. Pero es parte de mi trayectoria, de la historia de mi vida, igual que los dos goles que marqué en la final de 1998", finalizó.

