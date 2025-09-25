Los anuncios de Maple, Zayu y Clutch como mascotas para el Mundial de 2026 trajeron a debate quién ha sido el personaje más emblemático en la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, vale recordar a la primera figura que empezó esta tradición en el balompié internacional: World Cup Willie.

La Copa del Mundo de Inglaterra 1966 sorprendió con un león que vestía una jersey con la bandera de Reino Unido. Willie, diseñado por el ilustrador británico Reg Hoye, tomaba la apariencia de un dibujo propio de un libro infantil.

Con esto, la tradición de utilizar mascotas se conservó para dar a conocer la identidad de los posteriores Mundiales.

Hoye se habría inspirado en su hijo, Leo, para crear a la mascota. Sin embargo, también existen versiones de que tomó elementos creativos del escudo de Inglaterra, caracterizado por portar tres leones.

A partir de ese momento, la figura de World Cup Willie cambió la publicidad y la mercancía de cada Copa del Mundo, permitiendo que se recordara la identidad de cada país anfitrión con su respectiva mascota.

El sucesor de Willie fueron Tip y Tap, dos niños que representaron al Mundial de Alemania en 1974. Y en el presente, Maple, Zayu y Clutch marcarán la edición 16° en la que se utilizarán mascotas.

Lee también Éstas son todas las mascotas en la historia de los Mundiales; Maple, Zayu y Clutch se unen a la familia