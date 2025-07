El Mundial es la máxima aspiración para todo futbolista profesional. No hay jugador que no quiera ser considerado por su selección, con el objetivo de pasar a la historia alcanzando la gloria al final del torneo.

No obstante, la Copa del Mundo no es para todos. Ha habido casos donde extraordinarios jugadores jamás en su carrera pudieron estar en dicha competencia, ya fuera por decisión propia, lesiones o hasta indisciplinas.

¿Por qué Éric Cantona nunca jugó un Mundial?

Éric Cantona fue uno de los chicos malos del futbol. El atacante francés siempre se caracterizó por su juego rudo, pero al mismo tiempo, por ser poseedor de una técnica envidiable.

El Manchester United lo vio y se convirtió en figura y emblema el club. Más de uno al escuchar la historia de ‘The King’ imaginaría que tuvo varias oportunidades de pelear por ganar un Mundial, pero no fue así.

Éric Cantona sufrió en carne propia una de las etapas más oscuras de Les Bleus, que no pudieron clasificar a Italia 90 y Estados Unidos 94. Regresaron a la competencia gracias a que organizaron el de 1998.

Aimé Jacquet fue el entrenador que llevó todo ese proceso de los franceses. Se esperaba que Jean-Pierre Papin y Cantona fueran los referentes de ese combinado, pero para sorpresa de todos ambos quedaron excluidos.

Éric Cantona defendió en más de 40 ocasiones la playera de Francia. Foto: Especial

En el caso del jugador de los Red Devils, influyó aquella patada que le propinó a un aficionado en las gradas del Selhurst Park en partido contra Crystal Palace, que le costó una suspensión de nueve meses y una estadía en la cárcel. Se perdió con Francia en la Euro de 96.

Pese a que el entrenador galo lo tenía contemplado, la relación entre el jugador y entrenador se fracturó. Jacquet le advirtió que no iba a jugar en el medio campo, debido a que Zinedine Zidane estaba seguro en esa posición.

Le ofreció jugar como ‘9’, pero era una zona que, pese a que Éric no la desconocía, no deseaba jugar ahí. Previo al Mundial de 98, se dio la lista y Cantona brilló por su ausencia en ella.

Thierry Henry y David Trezeguet, que tenían poco tiempo destacando en el Mónaco fueron en su lugar, con lo que se esfumó toda posibilidad de que Éric Cantona disputara una Copa del Mundo.

A sabiendas de que no sería considerado para el Mundial en casa, ‘The King’ decidió colgar los botines en 1997, con el sabor amargo de que no pudo disputar la máxima competencia con su selección.