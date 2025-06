O jogador da Seleção Brasileira Leônidas da Silva conversa com fãs antes do jogo contra a Suécia, na Copa do Mundo da França, 1938.



Registro pertencente ao acervo FIFA, mostra Leônidas conversando com algumas torcedoras francesas. Leônidas foi o Artilheiro da Copa com sete gols. pic.twitter.com/mySuCoqzL6