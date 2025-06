José Ramón Fernández es uno de los periodistas deportivos con más experiencia de todo México. En su curriculum puede presumir de diversas coberturas en Copas del Mundo, y de muchos eventos masivos más.

Sin embargo, no siempre ha tenido buenas experiencias en cuanto a Mundiales se refiere. Al menos, en Italia 1990, el comunicador de ESPN fue vetado de aquella justa mundialista.

José Ramón Fernández y el caso de los Cachirules

El experimento periodista había dado cobertura en televisión al caso de Los Cachirules, una investigación que reveló la falsificación de documentos en la que había incurrido la Selección Mexicana sub-20, en un torneo premundial en Guatemala 1988.

El castigo inicial fue que México quedara fuera del Mundial juvenil. Pero todo estalló cuando la Federación Mexicana fue a apelar la sanción con la FIFA y el plan les salió al revés. Pues el organismo decidió que también se expulsaría a la Selección Mayor de Italia 1990.

Pese a que Joserra no fue el autor de la investigación como tal, la cual dirigió Antonio Moreno, si fue el propio José Ramón quien divulgó la investigación en televisión. Aunque la consecuencia por haber revelado el caso, le terminó por costar su viaje al Mundial de 1990.

"Italia 90 fue el Mundial en el que yo no pude ir, que me vetaron por el tema de los cachirules, que lo habíamos sacado dos años antes. No ha pasado una vez más que por descubrir una corruptela en las ligas inferiores, te vetan para el mundial y vetado México. El castigo, desde luego, fue para mí", contó José Ramón en entrevista con Brozo para Latinus hace algunos ayeres.

