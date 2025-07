Argentina logró su segunda Copa del Mundo en México 86 y cuatro años después se quedaron muy cerca de conseguir el bicampeonato. Lamentablemente para la causa albiceleste, Andreas Brehme marcó el único tanto en un penalti polémico que le dio el campeonato a Alemania.

Diego Armando Maradona en esa edición de nueva cuenta fue la figura del cuadro argentino, que si bien se fue sin marcar gol, puso la asistencia a Claudio Caniggia para que anotara el gol con el que eliminaron a Brasil en Octavos de Final.

¿Por qué Maradona se negó a ir a Italia 90?

Diego Armando Maradona era el líder de la selección de Argentina y se notaba dentro y fuera de la cancha. Uno de los puntos es que siempre buscó defender a sus compañeros.

Eso lo sabía Carlos Salvador Bilardo, entrenador del combinado, pero aun así se atrevió a darle una noticia que sabía que no le guastaría al ‘10’. En un viaje sorpresa que realizó a Napoli, le informó que no convocaría a uno de sus amigos al Mundial de Italia 90.

Maradona, quien estaba celebrando una victoria de su equipo, contó que no se alteró por lo que acababa de escuchar. Simplemente condicionó a su técnico que si dejaba a afuera al jugador del Atalanta, tampoco contara con él.

“Un día me toca el timbre Bilardo como a las nueve de la noche en mi casa en Napoli, le habíamos ganado 3-0 al Como y estábamos tomando unos copetines con los muchachos y se tuvieron que esconder.

“Bilardo me dijo, ‘no lo llevo a Caniggia al Mundial (de Italia 90). Yo le digo, ‘está bien, pero somos dos’ y me dijo ‘no seas boludo’. Le dije que no teníamos un delantero en el mundo como el, pero me respondió que no se estaba cuidando”, fue la anécdota que contó el Pelusa.

Al final, Bilardo sí llamó al Pájaro Caniggia y fue fundamental para Argentina, marcado el gol que eliminó a Brasil en los Octavos de Final, justamente tras recibir un soberbio pase de Maradona.