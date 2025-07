La Copa del Mundo de México 1986 es una de las más recordadas a lo largo de la historia porque fue la que consagró a Diego Armando Maradona como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Aquel Mundial, era el segundo que se realizaba en territorio mexicano, luego del de 1970, donde Brasil, de la mano de Pelé, había conquistado el trofeo sobre la cancha del estadio Azteca.

La decimotercera edición de la justa mundialista tenía como países favoritos a Italia, que llegaba como monarca vigente, tras haber ganado el trofeo en España 1982, así como a Alemania Federal, la subcampeona.

De igual forma, la Francia de Michel Platini, el Brasil de Zico y Sócrates y, por supuesto, la Argentina de Diego Armando Maradona partían como las selecciones candidatas.

El Pelusa cumplió con los pronósticos y terminó la Copa del Mundo como segundo máximo goleador con cinco anotaciones y contribuyó con cinco asistencias. Además, fue considerado el mejor jugador del certamen.

¿Cómo logró entrevistar José Ramón Fernández a Diego Armando Maradona en la Copa del Mundo de México 1986?

Una de las anécdotas más recordadas de Diego Armando Maradona, en aquel Mundial, la vivió José Ramón Fernández en carne propia.

El periodista deportivo de ESPN reveló que tuvo la oportunidad de entrevistar en persona al capitán de la Selección de Argentina, pero que lo tuvo que hacer a escondidas.

Joserra no tenía permitido ingresar a las instalaciones del América por su evidente antiamericanismo, por lo que tuvo que pedirle ayuda a uno de los referentes de Argentina en aquella Copa del Mundo.

“Conocí a Maradona, tuve una anécdota con él muy importante en el Mundial de 1986 cuando hacíamos el programa de Los Protagonistas, él estaba en su apogeo. Maradona había dado un gran partido frente a Inglaterra y nosotros hicimos el programa por la noche, pero al terminarlo me llamó Jorge Valdano y me dijo que Diego estaba triste porque jugó un gran partido y no le dedicaron todo lo que [se merecía]”, compartió.

José Ramón Fernández reveló que le pidió ayuda al excentrodelantero para visitar al Pelusa en las instalaciones del América.

“Le dije que nos preparábamos para hacer el programa para el día siguiente y que estaría dedicado exclusivamente a él. Conseguimos cualquier cantidad de material con varios canales de Argentina que estaban en México que estaban cubriendo el Mundial. Le dije que me diera la condición de que, si le gustaba el programa, me diera la oportunidad de irlo a entrevistar. Yo no podía ir a Coapa, tenía prohibido ir, si me veían me sacaban, y me dijo que metía por un cuartito para entrevistarlo”, compartió José Ramón Fernández.

Joserra logró convencer a Jorge Valdona y visitó las instalaciones del América para platicar a escondidas con Diego Armando.

“Al día siguiente me presenté en Coapa y Maradona me dio una pequeña entrevista que seguramente ha quedado guardada en TV Azteca o en algún lugar. Ahí lo conocí, estaba contento, eufórico y me dijo que iba a ganar el Mundial de futbol”, platicó José Ramón Fernández tras la muerte de Diego Armando Maradona.