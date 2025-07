Pese a que muchos optan por esconderlas para no poner en riesgo su efectividad, las cábalas son un parte del futbol. A lo largo de la historia muchas se hicieron famosas, pero ninguna como la que logró que una selección ganara el campeonato en un Mundial.

Y por muy increíble que parezca, ésta no necesito de bujería o algún conjuro especial. Como si se tratara de un cuento de hadas, el trofeo que Francia levantó en casa en 1998, en gran media se debe a un beso.

¿Por qué Laurent Blanc besaba la calva de Fabien Barthez?

El Mundial de Francia 98 es recordado por cómo Les Bleus dominaron el campeonato en casa, logrando derrotar en la Final realizada en el Stade de France a la Brasil de Ronaldo, Romario, Rivaldo y Roberto Carlos.

El líder de aquella épica actuación de los franceses fue sin duda Zinedine Zidane, con goles y asistencias, lo que le valió colocarse en la élite del futbol y posteriormente sería fichado por el Real Madrid.

No obstante, pese a que el cuadro galo estaba plagado de estrellas como David Trezeguet, Thierry Henry y Emmanuel Petit, muchos le achacan ese título a una de las cábalas más recordadas en la historia del futbol.

Cada que iba a empezar un partido de Francia, el defensa Laurent Blanco se acercaba a su portero, Fabien Barthez, y le besaba la calva. Eso, según los futbolistas, le daba suerte al equipo.

Laurent Blanc besaba la calva de Fabien Barthez antes de cada partido de Francia en el Mundial de 1998. Foto: Especial

Durante los siete partidos que tuvieron Les Bleus en su campeonato, nunca falto esa muestra de afecto entre los jugadores, que tras la Copa del Mundo predominaría para posteriormente ganar la Eurocopa.

No obstante, esa no fue la única cábala que tenía Francia. Se habla de que antes de salir al campo de juego, en los vestidores siempre sonaba la canción de Gloria Gaynor, 'I Will Survive'.

La más polémica es la que publicó ‘Le Figaro’, donde supuestamente Zidane, Djorkaeff, Deschamps, Vieira, Desailly o Thuram usaron unos calzoncillos especiales con propiedades relajantes que además favorecían la oxigenación de los testículos, mejorando las respuestas musculares.