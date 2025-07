Pese a que en los últimos años han dejado de figurar, Brasil continúa siendo la selección que más veces ha ganado el Mundial de futbol, presumiendo cinco trofeos de la FIFA en sus vitrinas.

No obstante, pese a que se consolidó como el ‘Penta’, hay una herida que pasan los años y simplemente no sana entre los brasileños: el Maracanazo de 1950, que incluso orilló al combinado a ‘vetar’ un uniforme.

¿Por qué Brasil ya no juega de blanco?

Imaginar a la selección de Brasil jugando con otro color que no sea el tradicional azul y amarillo es casi imposible. No obstante, por más increíble que parezca, estos no eran los tonos originales en la indumentaria de local del equipo.

El Scratch du Oro solía usar un uniforme blanco con algunos tonos azules; este acompañó al combinado cuando estaba lejos de figurar en las primeras Copas del Mundo e incluso fue señalado de estar ‘maldito’.

Todo se debe a que esa fue la indumentaria que utilizaron en la Final del Mundial de Brasil 50, donde Alcides Ghiggia silenció a cerca de 200 mil aficionados que se habían dado cita en el Estadio Maracaná.

Posterior al Maracanazo, se dispersó la idea de que el uniforme blanco, que no era mucho del agrado de los fanáticos debido a que no tenía nada qué ver con la bandera, tenía encima un mal augurio y fue vetado.

En 2004, Brasil usó una playera reto para enfrentarse a Francia. Foto: Especial

Se llevó a cabo un concurso para elegir la nueva indumentaria de la selección de Brasil. Fue así que nació la Canarinha, con la playera amarilla y short azul, que tuvo su debut en Suiza 54.

Pese a que no lograron ganar ese campeonato, todo cambiaría cuatro años después en Suecia, donde surgió un joven de 17 años conocido como Pelé, convirtiéndose e la figura que los levaría a levantar tres Jules Rimet.

Estaba claro que el uniforme blanco no se volvería a usar en Brasil. Y así, fue ya que no lo han usado jamás en una Copa del Mundo. En algunas ocasiones han sacado indumentarias en ese tono, pero no tiene mucha aceptación entre los aficionados.