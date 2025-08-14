El próximo año, México se convertirá en uno de los hogares de la Copa Mundial de Fútbol, junto con Canadá y Estados Unidos. Será la tercera ocasión, ya que —en el pasado— el país recibió a los Mundiales de 1970 y 1986.

Esto despierta una incógnita, más aún considerando que la Selección Mexicana quedó eliminada en la Fase de Grupos en el reciente Mundial de Qatar: ¿cómo le ha ido al Tricolor las veces que jugó en casa?

La Selección Mexicana que participó en el Mundial de 1986, junto al presidente de ese entonces, Miguel de la Madrid. Foto: FMF

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 1970 y 1986?

En 1970, México —bajo la dirección del estratega Raúl Cárdenas—formó parte del Grupo A, compartiendo espacio con la Unión Soviética, Bélgica y El Salvador. El sueño mundialista terminó en los Cuartos de Final, donde el combinado nacional cayó ante Italia.

Estos fueron los resultados que, en ese entonces, firmaron los dirigidos por Cárdenas:

Fase de grupos

México 0-0 Unión Soviética.

México 4-0 El Salvador.

México 1-0 Bélgica.

Cuartos de Final

Italia 4-1 México.

Dieciséis años después, en 1986, México —con Bora Milutinovic en el timón— recibió por segunda ocasión a la Copa del Mundo. Sin embargo, una vez más, el camino terminó en los Cuartos de Final.

Fase de grupos

Bélgica 1-2 México.

México 1-1 Paraguay.

Irak 0-1 México.

Octavos de Final

México 2-0 Bulgaria.

Cuartos de Final

República Federal de Alemania 0-0 México (Penales: 4-1).

A la espera de saber qué pasará en el próximo Mundial, el camino de la Selección Mexicana empezará el 11 de junio de 2026.