El próximo año, México se convertirá en uno de los hogares de la Copa Mundial de Fútbol, junto con Canadá y Estados Unidos. Será la tercera ocasión, ya que —en el pasado— el país recibió a los Mundiales de 1970 y 1986.
Esto despierta una incógnita, más aún considerando que la Selección Mexicana quedó eliminada en la Fase de Grupos en el reciente Mundial de Qatar: ¿cómo le ha ido al Tricolor las veces que jugó en casa?
¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 1970 y 1986?
En 1970, México —bajo la dirección del estratega Raúl Cárdenas—formó parte del Grupo A, compartiendo espacio con la Unión Soviética, Bélgica y El Salvador. El sueño mundialista terminó en los Cuartos de Final, donde el combinado nacional cayó ante Italia.
Estos fueron los resultados que, en ese entonces, firmaron los dirigidos por Cárdenas:
Fase de grupos
- México 0-0 Unión Soviética.
- México 4-0 El Salvador.
- México 1-0 Bélgica.
Cuartos de Final
- Italia 4-1 México.
Dieciséis años después, en 1986, México —con Bora Milutinovic en el timón— recibió por segunda ocasión a la Copa del Mundo. Sin embargo, una vez más, el camino terminó en los Cuartos de Final.
Fase de grupos
- Bélgica 1-2 México.
- México 1-1 Paraguay.
- Irak 0-1 México.
Octavos de Final
- México 2-0 Bulgaria.
Cuartos de Final
- República Federal de Alemania 0-0 México (Penales: 4-1).
A la espera de saber qué pasará en el próximo Mundial, el camino de la Selección Mexicana empezará el 11 de junio de 2026.