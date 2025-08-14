Una de las selecciones que más expectativas generó fue la que participó en el Mundial de México 86, ya que estaba plagada de figuras. El que más reflectores se robas sin duda era Hugo Sánchez.

Curiosamente fue el Pentapichichi el que mayor decepción causó, ya que apenas metió un gol, falló un penalti y además en el partido más importante ya no jugó debido a que aquejó calambres.

¿La Selección Mexicana grabó un disco?

Hugo Sánchez era el único futbolista nacional que militaba en Europa durante el Mundial de México 86. El canterano de Pumas figuraba ni más ni menos que en el Real Madrid.

Todos los demás jugadores eran referentes de sus respectivos clubes en el balompié mexicano. La euforia por la segunda Copa del Mundo que se disputaría en el país fue tal que hasta se les ocurrió poner a cantar a los seleccionados.

Previo a la justa mundialista, casi todos los elementos que consideró Bora Milutinovic para la competencia sacaron a relucir sus dotes musicales, debido a que se grabó un disco con dos temas.

Manuel Negrete, Carlos de los Cobos, Alejandro Domínguez, Javier Hernández (papá de Chicharito), Rafael Flores, Armando Manzo, Miguel España, Luis Flores, Francisco Javier ‘Abuelo’ Cruz, Fernando Quirarte, Javier Aguirre, Cristóbal Ortega, Carlos Hermosillo, Pablo Larios y Tomás Boy, fueron algunos de los que cantaron los temas emblemáticos de México.

‘Adelante México’, como de llamaba el disco de acetato, tenía una canción con el mismo nombre, que es la más famosa. ‘La Ola Verde’ estaba en el lado B y no es tan reconocida en la actualidad.

Cabe destacar que el único futbolista que participó con la Selección Mexicana que no aparece cantando en el álbum de Hugo Sánchez, ya que se encontraba en España con el equipo Merengue.