Javier Aguirre el año pasado fue elegido como el entrenador que se sentará en el banquillo de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026, donde es uno de los tres anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Esta es la tercera etapa del Vasco al frente del conjunto tricolor, recordando que en el pasado le tocó estar en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, siendo eliminado en ambas en Octavos de Final.

¿Qué dijo Hugo Sánchez de Javier Aguirre?

Una vez que se anunció a Javier Aguirre el año pasado como entrenador de la Selección Nacional, las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas y la que más polémica generó fue la de Hugo Sánchez.

Durante una charla con TUDN, el Pentapichichi manifestó su decepción de que hayan elegido al Vasco, para ser entrenador del Tri. Recordó que en el pasado no logró nada y todo se debía más bien a su buena relación con Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez, quien era comisionado de la FMF en ese momento.

Javier Aguirre y Hugo Sánchez, durante un partido entre Atlético de Madrid y Almería. Foto: @LaPrimeraPalabraOficial

“Javier ya estuvo en dos Mundiales y no hubo gran cosa. Le están dando una tercera oportunidad y eso entristece mucho a alguien que tiene muchísima ilusión, pero esta ilusión se ha diluido, porque realmente no tenemos los dirigentes que el futbol mexicano merece

“No me corresponde darle un consejo a Aguirre tiene mucha experiencia es el mejor entrenador que ha tenido México y ahora mismo lo considero el mejor y aceptó ese regreso por amiguismo, porque la ‘Bomba’ y él son buenos amigos y hay un buen contrato, pero creo había otras opciones más llamativas e interesantes”, dijo Sánchez Márquez.

Por otra parte, Hugol recalcó que él hubiera hecho campeón del mundo a México si no hubieran dejado continuar con su proceso, el cual exigía que estar en tres Mundiales.

“Pedí tres etapas, tres mundiales para comprometerme que era capaz de guiar a la selección para ser campeona del mundo. Me quemaron dándome una Selección Olímpica que no me correspondía”, finalizó Hugo Sánchez.