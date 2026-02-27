Enrique Borja fue un delantero destacado, considerado una de las figuras emblemáticas y goleadoras más importantes de su generación en el futbol mexicano.

Jugó principalmente en Pumas (donde se formó) y en el América, club con el que ganó títulos de Liga y se convirtió en goleador en varias temporadas.

Con la Selección Mexicana, disputó 65 partidos y anotó 31 goles, lo que lo coloca históricamente entre los máximos goleadores del Tri.

Además, Borja participó en dos Copas del Mundo con México. En la Copa del Mundo de 1966 (Inglaterra), con solo 20 años, fue uno de los jugadores más jóvenes del equipo. Debutó en el torneo y marcó 1 gol en el partido contra Francia (empate 1-1), que fue el único tanto de México en esa edición. El Tri quedó eliminado en la primera fase (grupo con Francia, Inglaterra y Uruguay).

En la Copa del Mundo de 1970, en casa, Borja era una figura clave y titular esperado. Sin embargo, sufrió una lesión en el tobillo meses antes y, aunque se recuperó, el técnico Raúl Cárdenas optó por no hacerlo titular en la mayoría de los partidos (incluso vio el torneo mayormente desde la banca en roles limitados).

México avanzó por primera vez a cuartos de final en su historia (eliminado por Italia 4-1), pero Borja no anotó goles en ese Mundial. Jugó minutos en algunos encuentros, como contra El Salvador (victoria 4-0).

En total, en Mundiales disputó alrededor de 5 partidos y marcó 1 gol (el de 1966 contra Francia). Su aporte más recordado en el ámbito mundialista es ese gol en Inglaterra 66, que ayudó a dar visibilidad al futbol mexicano, y su presencia en el histórico avance a cuartos en 1970 como parte del plantel.

Borja fue referente en la delantera mexicana de los 60 y 70 y con esa autoridad levantó la voz con respecto a la situación de jugadores nacionalizados en la Selección Mexicana para disputar la próxima Copa del Mundo.

¿Qué dijo Enrique Borja sobre la posibilidad de que jugadores naturalizados jueguen con México en el Mundial?

La dirección técnica de Javier Aguirre podría llamar a varios elementos nacidos fuera de México: Julián Quiñones, Germán Berterame y Álvaro Fidalgo.

Sobre esto, Borja consideró en charla con ESPN que las criticas se deben centrar en el redimiento y el aporte de estos jugadores antes de su lugar de nacimiento.

“Es que no debe haber polémica. Cuando tú te nacionalizas estás jugando futbol y estás jugando un deporte profesional, no es cuestión política, no es cuestión social. Es en un momento dado que el técnico nacional, si puede elegir a estos jugadores, pues que venga, pero también hay que pensar no solamente en lo que es Selección, hay que pensar por qué (pasa esto)”, declaró Enrique Borja.

“¿Es un futbol globalizado? Sí. Hay muchísimos jugadores que en su momento son extranjeros y bienvenidos siempre, pero que realmente sean para que aporten. Si ocupan un lugar, porque son mejores, pues es una lucha deportiva”, sentenció.