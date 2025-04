Canelo Álvarez se enfrentará al cubano William Scull el próximo 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, en la que será su primera de cuatro peleas entre 2024 y 2025 en dicho país.

Hay pocas expectativas en el próximo combate del boxeador mexicano, debido a que su rival no representa ningún riesgo en su récord. Todos esperaba que se subiera al ring ante David Benavidez.

¿Cristiano Ronaldo fue invitado por el Canelo Álvarez a su pelea?

Saúl Álvarez se encuentra preparándose para su siguiente pelea, que tendrá como novedad que no será en La Vega, sino en Arabia Saudita, luego del contrato multimillonario que firmó con el jeque, Turki Alalshikh.

Y el boxeador tapatío está emocionado con su enfrentamiento ante William Scull, ya que tendrá un invitado de lujo: Cristiano Ronaldo. Canelo reveló que él lo invitó personalmente a su pelea.

Además, contó que tiene una buena relación con el delantero luso, a quien próximamente visitará en un entrenamiento del Al Nassr. Cabe destacar que CR7 se ha declarado fan del box y las artes marciales mixtas.

“Sí claro, ya hablamos (con Cristiano). Ahí va a estar, obviamente. Voy a visitarlo a sus entrenamientos ahora que esté allí, va a ir a la pelea tiene que estar a huevo. Su hijo ya creció un poco más, pero siempre ha sido fanático mío”, dijo a TUDN Álvarez Barragán.

Eddy Reynoso, entrenador del Canelo Álvarez, junto a Cristiano Ronaldo en una pelea de box que hubo en Arabia Saudita. Foto: Especial

Por otra parte, Canelo Álvarez criticó la falta de compromiso de los boxeadores en la actualidad, debido a que muchos se desvían cuando comienzan a ganar dinero, ya que lo quieren todo rápido y sin esfuerzo.

“Lo que mucho de los que se desvían de su objetivo, es decir... empiezan a ver el estilo de vida, en lo personal jamás me imaginé tener el estilo de vida que tengo, siempre, hasta la fecha, disfruto mucho el boxeo, amo el boxeo, me sigo divirtiendo, porque económicamente no me hace falta nada, me puedo retirar y ya, pero sigo disfrutando lo que hago, sigo amando este deporte como cuando empecé

“Los jóvenes piensan en correr antes que caminar, una vez estaba en el sauna con un muchachito y me decía que quería tener algo, pero se debe enfocar en lo que le gusta, eso viene de la mano, por consecuencia va a venir, pero si estás pensando solo en eso, va a ser eterno porque te vas a decepcionar rápido”, finalizó Saúl Álvarez.