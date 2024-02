Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha consolidado como uno de los deportistas más exitosos en la historia de deporte mexicano. Actualmente, el pugilista tapatío es uno de los mejores pagados en el mundo, debido a que cada una de sus peleas genera bolsas millonarias.

No obstante, la historia del multicampeón mexicano no siempre fue así. Si bien hoy puede presumir una vida ostentosa, sus inicios fueron complicados y llenos de carencias, sobre todo cuando se enteró que sería padre en su adolescencia.

¿Cómo fue la vida del Canelo Álvarez en su adolescencia?

El Canelo Álvarez es uno de los personajes más polémicos de la actualidad. No obstante, si hay algo que nadie le puede reprochar al púgil tricolor es su resiliencia, ya que para él fue complicado enterarse de que sería papá a los 17 años.

En una entrevista que vio al programa de Ventaneando, el mexicano aseguró que se tuvo que formar un carácter luchador desde chico, porque ya tenía la responsabilidad de su primera hija, Emily Cinnamon.

“Fue algo que también me formó muchísimo (ser papá joven), porque ya tenía la responsabilidad de mi hija, me hizo un hombre más responsable, más disciplinado. Me las vi muy duras, yo creo que era mi etapa más difícil porque a veces no tenía ni para los pañales, ni para la leche”, comentó en charla con Pati Chapoy.