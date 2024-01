La relación entre Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, y su primer hijo, conocido como Chávez Jr., luce cada vez más tensa, donde el mítico campeón ha mostrado su consternación por las adicciones de su hijo.

Ahora, Chávez Jr. ha subido un video a redes sociales, donde por momentos divaga y por otros es poco entendible su pronunciación, pero donde sí ha lanzado una advertencia por cualquier situación que pueda ocurrirle.

"Si algo me pasa es culpa de Frida (Muñoz) y de mi papá, me hacen como que estoy loco y ella gana en la corte y ella agarra el dinero y me hace ver como loco. Imagínense para que haga algo la familia y me haga pasar como loco, entonces estoy diciendo antes de que pase la situación", expresa el hijo de la leyenda en un video en Youtube.

Además, el Junior se refiere a una situación donde no especifica lo que sucedió, pero asegura que su papá y Frida Muñoz "hicieron lo mismo otra vez", asegurando que mandaron gente a su casa disfrazados de mantenimiento de albercas y donde afirma que se metieron a su casa, en 'un cuarto con un lamborghini'.