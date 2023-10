El excampeón del mundo, Julio César Chávez, reconoció que le preocupa la salud de su hijo, Julio César Chávez Junior. En sus palabras, sólo espera que se recupere de los problemas que tiene.

Chávez indicó que "Julito" ha desperdiciado años de su vida metido en las adicciones. En consecuencia, esto le ha impedido disfrutar de su familia.

"Me da lástima, porque sus hijos están chiquitos y no los está disfrutando. Me duele que se vaya a quedar loco, que le vaya a pasar un accidente manejando a las doce o una de la mañana a todo lo que da, que le vaya a dar un infarto de tantas pastillas que se mete", dijo.

En entrevista para el podcast "Bromeando con los Rivera", recordó que ha respaldado en todo a su hijo. Sin embargo, no ha podido dejar las adicciones.

"Es algo muy doloroso para mí porque los hijos son otra cosa. El dolor más grande que siento es que, teniendo mis clínicas de adicciones, no lo puedo ayudar".

"Estuvo un año en un anexo. Todos muy contentos y todo, pero a la semana salió y otra vez. Yo digo: 'Dios mío, ¿qué pasó?'. No es posible que a la semana recayera en las pastillas y digo: '¿Qué hago?'. Lo he metido otra vez a la clínica, se limpia y otra vez sale".

Finalmente, sentenció que seguirá luchando para que Chávez Jr. se recupere por completo y que pueda continuar su vida sin ingerir sustancias.

Julio César Chávez Jr - Foto: @jcchavezjr en Instagram