La pelea entre Misael 'Chino Rodriguez y Omar Chávez ha sido tendencia en redes sociales, ya que no se realizó como estaba pactada, a todas las versiones del caso surge la que compartió la novia del olímpico mexicano, quien señaló que intentaron sobornar a su pareja con 10 mil dólares para que subiera a pelear.

La surfista Ana Laura González compartió un video en su cuenta de TikTok donde reveló este hecho.

El pesaje de Omar Chávez es el punto medular en esta polémica ya que señalan que desde el primer pesaje Chávez no dio el peso y ahí comenzó el nerviosismo.

¿Qué fue lo que dijo la novia de Misael Rodríguez?

“Desde el pesaje que fue a puerta cerrada, Omar no dio el peso y quería comprar a ‘El Chino’, quería pagarle por cada libra que no daba y ‘El Chino’ le dijo que no, que a correr. Se empu…, se encueró, un boxer no cambia, después sí bajo, pero hay un reglamento”, comentó Laura.

De acuerdo con la pareja del Chino Rodríguez la gente de Omar Chávez al ver que no daría el peso comenzaron con ofertas económicas.

“Primero le ofrecieron 20 mil pesos por libra que no daba, después $10 mil dólares por no cumplir con el reglamento del rebote”, indicó Laura.

González justo cuestiona que los Chávez hayan hecho estas propuestas cuando argumentan que Omar sí cumplió con lo pactado.

@analaura_gonzalezz No se que me da mas tristeza, que @AztecaDeportes no informe los hechos tal cual son, que @Zanfer Boxing abandone a un atleta de ellos solo por el apellido de Chavez, o las mentiras y su forma de actuar de toda la familia #Chavez ♬ sonido original - Ana Laura Gonzalez

"¿Por qué tendrían que comprar al 'Chino' Rodriguez?"

“Qué descaro tienen los Chávez, si él hubiese hecho lo correcto, ¿por qué tendrían que comprar a el Chino? ¿Por qué tendrían que ofrecerle $10 mil dólares? Creían que el Chino se iba a vender por $10 mil dólares”, comentó la surfista.

Hasta el momento Omar Chávez no ha manifestado alguna postura sobre estas acusaciones de intento de soborno.

¿Qué fue lo que dijo 'Chino' Rodríguez?

En sus publicaciones, Rodríguez dejó claro su descontento al afirmar: "La señorita no se quería pesar, Omar Chávez, y como siempre quieren aprovecharse y sacar ventaja por el apellido hasta que se toparon con pared. Para mí las reglas se respetan y se hacen valer! Después continúan con su farsa subiendo una foto donde pesa 82 kilos, después sube otra donde según está en peso, cuando en realidad peso más de 86kg".

"Disculpen por no venderme ni prestarme al circo de los Chávez", explicó Rodríguez en un comentario que acompañó un video publicado en su cuenta de Instagram.