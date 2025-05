Erik ‘Terrible’ Morales es de los pocos boxeadores que pueden presumir una victoria ante Manny Pacquiao. En 2005, en su primera batalla ante el filipino, el oriundo de Tijuana se quedó con la victoria.

Posteriormente se vinieron un par de revanchas (ambas en 2006), donde ya con más experiencia, el Pac-Man le hizo honor al mote de ‘Devorador de mexicanos’ y se impuso sin inconvenientes al Terrible.

¿Terrible Morales se puso borrachera con Pacquiao?

El Terrible Morales suele aparecer mucho en el canal de YouTube de Marco Antonio Barrera llamado ‘Un round más’, donde analizan la actualidad del boxeo y suelen contar anécdotas poco conocidas de sus respectivas carreras.

Un una de las más recientes, Morales rememoró la ocasión que tuvo que hablar en tagalo para unos comerciales de cerveza que grabó junto a Manny Pacquiao enfocados a la gente de Filipinas.

El Terrible señaló que no fue sencillo pronunciar el filipino, pero lo logró, además de que tuvo tiempo para convivir con Pacquiao durante las grabaciones de los videos que fueron largas.

Terrible Morales grabó un comercial de cerveza junto a Manny Pacquiao y tuvo que hablar en filipino. Foto: Especial

Erik Morales señaló que una de las reglas que le pusieron es que no podía tomar nada más que la bebida que estaba promocionando, por lo que con el paso del rodaje se le pasaron las copas.

Y aunque estuvo a punto de decir que se había puesto tremenda borrachera con Manny Pacquiao, el mexicano reculó y aseguró que sólo él fue quien se embriago por tanta cerveza que tomó aquella ocasión.

“El primer día que llegué a Filipinas me aventé unos ‘drinks’ con él, nos patrocinaba San Miguel Beer y me dijeron ‘desde que llegues hasta que salgas no puedes tomar más que San Miguel Beer’. Me aventé unas y nos pusimos, bueno yo me puse… yo con dos cervezas empiezo hablar tagalo, ruso, francés, alemán…”, relató Terrible Morales.