El mundo de la lucha libre mexicana se vio sacudido esta semana por un incidente que captó la atención en redes sociales: un video en el que se observa al luchador L.A. Park golpeando a un aficionado durante una función en San Luis Potosí.

Este hecho ocurrió en el marco de la Gira de Despedida del Hijo del Santo, en la Arena Potosí. La viralización del video desató controversia entre los seguidores del deporte espectáculo, quienes se dividieron entre críticas y defensas al accionar del gladiador.

El incidente tuvo lugar durante la batalla estelar del evento, en la que L.A. Park formó equipo con el Hijo del Santo y Santo Jr. para enfrentarse a Hijo de Fishman, Fuerza Guerrera y Dr. Wagner Jr.

La lucha, cargada de intensidad, llevó a los luchadores a interactuar cerca del público. Sin embargo, esta cercanía derivó en un altercado que dejó a un aficionado semi noqueado tras recibir golpes y sillazos de L.A. Park.

El video que se difundió inicialmente mostró a La Huesuda propinando un 'pierrotazo', seguido de dos puñetazos y dos sillazos al aficionado, generando una fuerte reacción en redes sociales.

Muchos usuarios condenaron la actitud del luchador, calificando su respuesta como desproporcionada y poco profesional. Las imágenes del espectador visiblemente afectado avivaron las críticas, con algunos señalando que los luchadores deben mantener el control, incluso en situaciones de alta tensión.

No obstante, otro sector de aficionados salió en defensa de L.A. Park, argumentando que el público debe respetar los límites durante las funciones de lucha libre. Según esta postura, los espectadores no deben interferir en el desarrollo de la lucha, ya que los luchadores están inmersos en su combate y cualquier provocación puede desencadenar reacciones impredecibles.

Un segundo video, difundido días después, reveló que el aficionado agredido había incitado previamente a L.A. Park, pidiéndole que le diera un 'raquetazo'.

Esta no es la primera ocasión que L.A. Park se ve involucrado en pleitos con aficionados. En ocasiones anteriores también ha desatado la polémica por responder con golpes a aficionados que 'brincaron la barrera' del respeto hacia los luchadores.

La anécdota más conocida fue cuando dio un puñetazo a un aficionado durante una lucha en Monterrey, donde al fanático, que se encontraba en segunda fila, se le hizo fácil jalar la máscara del gladiador, mientras éste último luchaba ante Black Warrior. Como respuesta, el fan recibió un golpe en el rostro que lo mandó de 'regreso al kinder'.

¿Cuándo fue encarcelado L.A. Park por golpear a un aficionado?

Sin embargo, según palabras del propio L.A. Park, en alguna otra ocasión este tipo de incidentes con aficionados provocó que fuera a dar hasta la cárcel.

Durante una charla con el Escorpión Dorado de hace ya algunos años, el luchador recordó el momento que fue detenido por pelearse en Saltillo, Coahuila, con un aficionado que lo provocó y quien terminó en terapia intensiva.

"Yo sí he estado muchas veces en la cárcel por los aficionados, no un día, ni dos, casi un mes estuve en Saltillo, Coahuila. El señor aferrado en que me aventara un 'tiro' con él y yo le decía que no y él aferrado hasta que me cansó y le di un golpe y llegó al hospital, pero estuvo en terapia intensiva", recordó L.A. Park al famoso youtuber.

"Estuve en la cárcel hasta que despertó y me carearon con él en el hospital. Me llevaron con él y reconoció que muchas veces lo evadí y fue cuando él dijo: 'suéltenlo, déjenlo en paz'", agregó.