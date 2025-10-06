En Qatar 2022, el mundo pudo disfrutar viendo a Lionel Messi consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina; sin embargo, para el amante del futbol aún queda un sueño por cumplir: ver al astro portugués Cristiano Ronaldo conquistar el torneo de naciones más importante del mundo.

En la Copa del Mundo 2026, el actual futbolista del Al Nassr tendrá 41 años y a pesar de su edad, buscará ser determinante para guiar a su país a ganar el torneo. Para eso, mantiene una estricta dieta y una rutina de ejercicio digna de admirar.

A lo largo de su carrera, Ronaldo ha sido un ejemplo de disciplina y determinación para mantener un físico que lo destaca por encima del resto de los futbolistas.

Como ejercicios de calentamiento, da vueltas a un campo de futbol y otros de tipo cardiovascular como correr, remar o ejercicios en cinta.

Por su puesto, sus rutinas son acompañadas por un extenso trabajo en el gimnasio, así como ejercicios de fuerza en su casa.

“Puedes hacer abdominales en tu habitación al despertar o antes de dormir. Si te acostumbras a una rutina, se convierte en un hábito”, declaró el 'Bicho'.

“No sirve de nada tener el coche más bonito si no le pones la gasolina adecuada”, declaró en comparación de su cuerpo con un automóvil.

Como aseguran todos los especialistas en rendimiento deportivo, su dieta es igual de importante que el trabajo físico. Por eso, su alimentación es alta en proteínas, con abundantes carbohidratos integrales, frutas y verduras, sin consumir absolutamente nada de azúcares refinados.

El nutriólogo que lo acompaña desde su etapa en el Real Madrid, le recomendó comer seis veces al día cada tres o cuatro horas. Todas sus comidas son frescas, no consume alimentos congelados.

Otros pilares para mantener su físico y mente en estado idóneo son la hidratación y el descanso. Mientras bebe únicamente agua, en lugar de dormir ocho horas seguidas, Ronaldo duerme cinco siestas de 90 minutos repartidas a lo largo del día.

