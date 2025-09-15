Una de las máximas leyendas del futbol chileno, Gary Medel, confesó los problemas que tuvo con el alcohol y el delicado momento que vive su padre a raíz de las adicciones.

En entrevista para el podcast Más que titulares, el 'Pitbull' recordó un accidente automovilístico que de milagro no le quitó la vida en 2009, aunque entonces no estaba bajo los efectos del alcohol.

“Tuve un accidente en Viña del Mar, volvía a Santiago para entrenar y me quedé dormido. Gracias a Dios, ese día no venía ningún auto de frente o detrás y no pasó nada más grave. Salí volando y ningún rasguño tuve”, reconoció.

En la entrevista, también recordó cuando “estaba en Bellavista, en estado de ebriedad, y me paró la policía. Salió en todos lados. Pero a mí nunca me gustó el alcohol. Yo ahora no bebo. Desde ese día en que me paró la policía a los 18 o 19 años, dije que no tomaría más, porque nunca me gustó el alcohol”

“Bebía para emborracharme. Ahí pasó lo de Carabineros. Dije, ‘no voy a tomar nunca más’, y nunca más tomé. A veces me he tomado una michelada o una copa de vino, pero no es que disfrute el alcohol”, relató Medel.

Finalmente, al hablar de su padre reveló que “tuvo problemas de adicción con las drogas. Lo tuve que internar. Ahí estamos ayudándolo. Lleva un año internado. Feliz por su progreso. Vamos a estar siempre detrás de él”.

