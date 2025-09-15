Hace unas semanas, el futbolista español Sergio Ramos sorprendió al mundo con la presentación de su canción 'Cibeles', con la que abrió su camino en el mundo de la música. Dicha aparición le valió una entrevista con la famosa revista Rolling Stone, donde reveló cuándo saldrá su próximo éxito.

"La idea es sacar uno antes de Navidad, que si Dios quiere, va a ser una colaboración con un gran amigo de la música, un grandísimo artista que está en el top 1 a nivel mundial", reveló el futbolista del Monterrey.

En la misma entrevista, el excapitán del Real Madrid compartió cuáles fueron sus inspiraciones musicales, su visión en esta nueva etapa en su vida como artista y, además, su próxima fecha de retiro como deportista, momento para el cual ya tiene una canción escrita.

"A partir de ahí, cada 3-4 meses esa sería la mentalidad, ir sacando música en este año o dos de transición que quiero darle al futbol. Y si me retiro el año que viene o dentro de dos, sacaré una canción que escribí hace como ocho o nueve años que se llama 'Adiós al futbol' y adiós al de arriba, que es el que manda", agregó.

