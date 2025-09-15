Este sábado Saúl 'Canelo' Álvarez sufrió su tercera derrota como profesional y quizás, la más dolorosa de su carrera, al perder su título de campeón indiscutido del peso supermediano ante Terence Crawford en el estadio Allegiant de Las Vegas.

Sin embargo, el campeón mexicano fue consolado por su esposa Fernanda Gómez y su hija Mía, quienes lo acompañaron en todo momento.

Más de 24 horas después de la pelea, Fernanda compartió una publicación con varias fotos donde aparece Canelo abrazando a su hija y agarrando de la mano a su esposa, presentes en la conferencia de prensa posterior al combate.

"Siempre de tu mano, la cara del boxeo", escribió Gómez en Instagram.

Cabe recordar que Canelo, antes de revelar qué hará con sus siguientes peleas, dejó en claro que quiere disfrutar a su familia, sobre todo después del nacimiento de Eva Victoria, la segunda hija que tiene con Fernanda.

