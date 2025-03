Han pasado 16 años del único titulo que ganó Javier Aguirre como técnico de la Selección Mexicana. Fue la Copa Oro de 2009. Hoy, tiene la oportunidad de aumentar una estrella más a su palmarés.

El Tricolor enfrentará a Panamá en la Final de la Nations League de la Concacaf, en el SoFi Stadium, con la obligación de conquistar por primera vez esta competencia.

¿Qué dijo Javier Aguirre previo a la Final ante Panamá?

“Presión sí hay, la obligación es salir a ganar, la ilusión la tenemos todos. Por supuesto, la obligación es salir con todo, cada que jugamos con México, es la gran obligación, hacerle ver al jugador de que tiene que correr por su camiseta, su país, que se sienta orgulloso de lo que se ve en el campo”, declaró en conferencia de prensa.

Aguirre confesó que no le encantó el funcionamiento de su equipo, en la Semifinal ante Canadá. Sigue en búsqueda del partido perfecto.

“Me gustó a ratos, no me encantó, Canadá tuvo un par de opciones, hoy me lo enseñaban, lo veíamos en balón detenido, fueron dos pelotas en córner, aparecieron solos en el área; no me gustó la toma de decisiones. No fue el partido perfecto, pero los goles cayeron en momentos exactos, cuando peor estábamos cayó el segundo", explicó el Vasco.

El timonel Tricolor confirmó a Luis Ángel Malagón, Edson Álvarez y a Raúl Jiménez como sus titulares y explicó que en sus equipos no tiene especialistas por posición a excepción del portero.

“Salvo el portero, no tenemos especialistas, entre más puestos desempeñe un jugador y lo haga bien como Edson. Salvo el portero, puedes moverlos como fichas, creo que lo hizo bastante bien, en West Ham no lo recordaba de central, me gustó mucho su desempeño”, concluyó.