El “Vasco” Aguirre no se “tienta” el corazón al momento de dar una noticia, por muy mala que sea. Si necesita “mandar a la goma a quiénes tienes que hacerlo”, lo hará. Y eso incluye a los futbolistas de la Selección Mexicana.

En una entrevista para el podcast “Orgullosamente Tercos”, el estratega reveló que le “cantó directo” a uno de los integrantes del combinado nacional. Sin dar mayores detalles y menos aún, un nombre.

"De mí pueden decir veinte mil cosas, pero que dije una mentira o que se enteraron por terceros lo que pensaba, eso no, por muy mala que sea la noticia voy a dar la cara: No entras en los planes el año que viene. Sé que eres el capitán del equipo, la figura, el vestidor, pero no te quiero en el vestidor el año que viene. Se lo dije a un jugador”, reconoció Aguirre.

Si bien el “Vasco” no nombró a un futbolista en particular, surgieron especulaciones porque la descripción que dio bien podría evocar a Henry Martín: capitán y figura.

Más aún porque la ausencia de “La Bomba” resonó en el Final Four de la Nations League de la Concacaf, donde al final, México conquistó el trofeo después de derrotar a Panamá.

"Es difícil decir, en la prensa, lo que verdaderamente tienes dentro... Mandar a la goma a quién tienes que hacerlo. Eso ha sido algo que me ha caracterizado, me ha definido y le ha gustado los jugadores", finalizó Aguirre.

¿Por qué razón Javier Aguirre decidió dejar fuera a dicho futbolista?

Por incompatibilidad en el carácter de ambos. Al menos, así lo explicó el “Vasco”.

Y contra todo pronóstico, la contraparte lo aceptó: “Lo entendió y lo agradeció. Nos hemos encontrado en el camino y me dice: Oye, muchas gracias, porque nadie me quería decir la verdad”.

