En los últimos días el exentrenador de la Selección Mexicana, Miguel Herrera, opinó sobre la rivalidad entre México y Argentina, y aseguró que no existe ya que, según él, los seguidores de la albiceleste "ni nos voltean a ver", por pertenecer a "otro nivel" de selecciones.

Las declaraciones del Piojo encendieron el debate en redes sociales entre argentinos que le dan la razón y mexicanos que se aferran a mantener un "odio deportivo" con los sudamericanos.

A continuación, les presentamos el balance histórico entre ambas selecciones, donde se respalda la opinión del actual entrenador de Costa Rica, ya que Argentina domina a México.

Tomando en cuenta partidos oficiales y amistosos, México enfrentó 32 veces a Argentina, la última de ellas de carácter oficial en la pasada Copa del Mundo en Qatar, donde la 'Scaloneta' se impuso gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. En total, este es el balance:

Victorias de Argentina: 16

16 Empates: 12

12 Victorias de México: 4

HISTORIAL EN COPAS DEL MUNDO

Uruguay 1930 – Argentina 6-3 México (fase de grupos)

– Argentina 6-3 México (fase de grupos) Alemania 2006 – Argentina 2-1 México (octavos de final)

– Argentina 2-1 México (octavos de final) Sudáfrica 2010 – Argentina 3-1 México (octavos de final)

– Argentina 3-1 México (octavos de final) Qatar 2022 – Argentina 2-0 México (fase de grupos)

Por ahora, el Tri nunca pudo vencer a Argentina en el torneo de naciones más importante del mundo.

HISTORIAL EN COPA AMÉRICA

En este torneo México logró algunos de sus resultados más importantes, aunque perdió en una final.

Ecuador 1993 – Empate 1-1 (fase de grupos).

– Empate 1-1 (fase de grupos). Ecuador 1993 - Argentina 2 - 1 México (final).

- Argentina 2 - 1 México (final). Perú 2004 – México gana 1-0 con gol de Ramón Morales.

– México gana 1-0 con gol de Ramón Morales. Venezuela 2007 – Argentina 3-0 México (semifinales).

Ramón Morales es el autor del gol de la última victoria de México sobre Argentina / Foto: Especiales

LAS VECES QUE MÉXICO VENCIÓ A ARGENTINA

1967 – Amistoso: México 2-1 Argentina

– Amistoso: México 2-1 Argentina 1973 – Amistoso: México 2-0 Argentina

– Amistoso: México 2-0 Argentina 1990 – Amistoso: México 2-0 Argentina

– Amistoso: México 2-0 Argentina 2004 – Copa América: México 1-0 Argentina

