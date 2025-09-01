Santiago Giménez se mantendrá como elemento del AC Milan. El delantero mexicano no fue prestado, ni vendido durante el mercado de fichajes de verano en Europa, que terminó este lunes.

El conjunto rossonero no concretó la transacción con la Roma por el atacante de 24 años. Reportes afirmaban que Giménez sería intercambiado por el ucraniano Artem Dovbyk, pero el movimiento no se concretó por diferencias entre ambas directivas, dejando al seleccionado mexicano en Milán, al menos durante el próximo semestre.

Giménez llegó a San Siro en febrero del 2025, proveniente del Feyenoord, a cambio de 32 millones de euros. En su temporada de debut, el canterano de Cruz Azul anotó seis goles en 19 apariciones con el cuadro rossonero.

Para la campaña 2025/26 el Milan contrató a Massimiliano Allegri como director técnico y en la primera pretemporada, el delantero tomó vacaciones tras su participación con México en la Copa Oro, en donde fue campeón del torneo. Giménez entonces tiene cuesta arriba la competencia por la titularidad en el club italiano, que en este verano firmó al francés Christopher Nkunku, proveniente del Chelsea y por quien pagaron 37 millones de euros.

El delantero del tricolor tiene contrato con el Milan hasta 2029 y tras haber superado la fecha límite de traspasos de verano en Europa será cuestión suya ganar minutos en el cuadro de Allegri y así extender su paso por el cuadro rossonero.

Su representante ya se había adelantado

Aún no finalizaba el mercado de fichajes de verano en Europa cuando la representante de Santiago Giménez había dado a conocer que el delantero mexicano se quedaría con el AC Milan.

Rafaela Pimienta, representante de Giménez, compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram con la leyenda “Sarà perché ti amo”, en referencia al éxito de Ricchi e Poveri, que en los últimos años ha acuñado la afición rossonera como himno no oficial; además etiquetó al delantero del tricolor.

