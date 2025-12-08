La Selección Mexicana todavía no conoce a todos sus rivales del grupo A en la próxima Copa del Mundo 2026. El Tri sabe que tendrá su primer partido contra Sudáfrica y el segundo contra Corea del Sur; sin embargo, aún falta por definir al último país que integre el grupo, el cual saldrá del Repechaje de UEFA entre Irlanda, Macedonia del Norte, República Checa y Dinamarca.

Esta vez, al ser el primer Mundial de 48 selecciones, no hay un "grupo de la muerte" claro, pero sí podríamos decir que México no está en él, ya que el grupo I (Francia, Noruega, Senegal, falta rival por repechaje de Bolivia, Surinam e Irak) o el grupo L (Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana) lucen más competitivos.

Sin embargo, a lo largo de la historia el Tri supo estar en distintas ocasiones dentro del grupo más difícil del Mundial. A continuación, haremos un repaso de cuáles fueron y cómo le fue a México en cada uno de ellos.

Lee también Mundial 2026: Estas son las fechas y los horarios de TODOS LOS PARTIDOS de la Copa del Mundo

TODAS LAS VECES QUE MÉXICO ESTUVO EN EL GRUPO DE LA MUERTE DE UN MUNDIAL

Uruguay 1930

En el primer Mundial de la historia, a México le tocó compartir grupo con Argentina, Francia y Chile. La dificultad del grupo fue tal, que el Tri perdió los tres partidos y se despidió en primera ronda con 4 goles a favor y 13 en contra.

Brasil 1950

En otro de los Mundiales más icónicos de la historia, el Tri jugó contra Brasil, Yugoslavia y Suiza. Fue goleado por los anfitriones (4-0) en el primer partido y por Yugoslavia (4-1) en el segundo de grupo; finalmente, cayó ante Suiza (2-1) para despedirse de tierras sudamericanas sin triunfos ni puntos.

Inglaterra 1966

Una vez más, a la Selección Mexicana le tocó compartir grupo con el anfitrión del Mundial en cuestión. Pero por si fuera poco, otras dos potencias completaron el grupo. Inglaterra, Uruguay y Francia fueron los rivales a los que se enfrentó el combinado tricolor. Empató con el conjunto galo (1-1), perdió con Inglaterra (2-0) y empató con la garra charrúa. Sin embargo, a pesar de tener solamente una derrota, no pudo avanzar a la fase final.

Lee también Rafa Márquez dejaría la Selección Mexicana para dirigir a Rayados; ¿Quién tomaría el lugar de Javier Aguirre?

Corea - Japón 2002

Con Javier Aguirre como director técnico, México fue parte del grupo G junto a Italia, Croacia y Ecuador. Primero derrotó a Croacia con gol de penalti de Cuauhtémoc Blanco; después, venció a Ecuador con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado; finalmente, empató con Italia (1-1) con aquel icónico gol de cabeza del Zorro del Desierto.

Con 7 puntos, el Tri terminó la fase de grupos en primer lugar, pero en octavos de final, fue eliminado por Estados Unidos con goles de Brian McBride y Landon Donovan. Para muchos, esta es la derrota más dolorosa de la Selección Mexicana en Mundiales.

Sudáfrica 2010

Tal como sucederá en el Mundial 2026, México tuvo el partido inaugural contra Sudáfrica, que esta vez era anfitrión del torneo de naciones más importante del mundo. El grupo A lo completaron dos naciones campeonas del mundo como Uruguay y Francia.

También dirigidos por el Vasco, México empató con los Bafana Bafana (1-1) en el debut, venció a Francia (2-0) con goles de Cuauhtémoc Blanco y Javier 'Chicharito' Hernández, y perdió contra la Celeste (0-1) por un gol de Luis Suárez.

El Tri pasó a octavos de final en segundo lugar con 4 puntos por detrás de Uruguay, pero en octavos de final fue eliminado por su habitual verdugo, Argentina.

Lee también VIDEO: Gignac presume su impresionante mansión en Monterrey: alberca con toboganes, canchas de futbol y más