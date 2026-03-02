Usualmente, cuando una selección consigue un boleto para el Mundial, los aficionados cuentan los días para que el torneo inicie. Sin embargo, a lo largo de la historia, aunque es raro, han habido casos de equipos que deciden no ir.

La lista arranca con uno de los episodios más curiosos del primer Mundial, la Copa Mundial de 1950 en Brasil, cuando tres equipos decidieron no acudir pese a tener su lugar seguro: India, Escocia y Turquía.

Todos ellos renunciaron por razones muy distintas entre sí, algunas económicas, logísticas y, en el caso de los escoceses, por una cláusula curiosa que exigía ser campeón británico para participar.

En esa misma edición, India quedó fuera no por un fallo deportivo, sino porque su federación decidió que viajar no valía la pena y además existía la polémica extra del reglamento sobre jugar descalzos, algo que terminó por no concretarse.

Otra ausencia llamativa se dio en 1938. Argentina, tras clasificar, optó por no participar en la Copa del Mundo organizada en Francia como protesta porque, para muchos en Sudamérica, la sede europea no respetaba el principio de rotación geográfica entre continentes.

Este tipo de renuncias son atípicas, pero muestran que clasificar no siempre garantiza jugar, y que factores como economía, decisiones políticas o incluso protestas pueden pesar tanto como un resultado deportivo.

Hoy, con el Mundial 2026 muy cerca y la participación de Irán en duda por razones geopolíticas, lo que podría dejar su lugar vacante y abrir plaza para otra selección, la historia vuelve a recordar que la Copa del Mundo no solo se decide dentro de la cancha.