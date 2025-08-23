A lo largo de casi un siglo de historia de torneo, la Copa del Mundo ha recorrido diferentes países del planeta. Desde Norteamérica hasta África. Sin embargo, no todos han tenido el privilegio de recibirla dos veces.

Solo unas cuantas naciones pueden presumir de haber albergado el certamen de selecciones más importante del globo en más de una ocasión.

Lee también ¿Qué selecciones podrían tocarle a México en la Copa del Mundo de 2026?

¿Qué países han sido de un Mundial más de una vez?

El primero en hacerlo fue Italia, que organizó en 1934 y repitió en 1990. En dichos torneos, los campeones fueron Italia y Alemania, respectivamente.

La selección alemana, campeona en el Mundial de Italia 1990. FOTO: Especial

La selección teutona siguió ese camino, primero como Alemania Federal en 1974 y después como nación unificada en 2006. Los campeones fueron ellos en el 74, e Italia en 2006.

Francia también forma parte del club: fue sede en 1938 y volvió a abrir sus puertas en 1998. Los italianos se coronaron en el primero, y los franceses en el segundo.

La anfitriona Francia levantando la Copa del Mundo de 1998, tras imponerse ante Brasil - Foto: @FIFAWorldCup en X

Brasil tuvo su primera experiencia mundialista en 1950 y décadas más tarde volvió a vivir la fiesta en 2014. Pelé salió campeón en la primera edición, y en 2014 volvió a ganar Alemania.

Y, por supuesto, está México, que marcó la historia al convertirse en el primer país en recibir dos ediciones: 1970 y 1986. Una lista exclusiva que además está a punto de crecer, pues en 2026 México hará historia otra vez, en la edición que comparte la organización con Estados Unidos y Canadá. Así, se convertirá en el primer país en albergar tres Mundiales, un récord sin precedentes.

Pique - México 1986

Lee también ¿Cuál es la única selección que ha asistido a todos los Mundiales de la historia?