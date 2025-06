Pese a tener una generación de futbolistas que es considerada la mejor en toda su historia, la selección de Estados Unidos afronta la parte final del camino rumbo a su Copa del Mundo con más dudas que certezas.

La llegada del argentino Mauricio Pochettino a la dirección técnica no ha sido la solución que esperaba la US Soccer, ya que los resultados no le han acompañado y su desempeño en el Mundial 2026 es una incógnita.

Estados Unidos ha pasado de ser la principal carta entre los tres combinados que recibirán el evento al que genera mayor número de dudas, ya que el talento con el que cuenta es mucho, no así el funcionamiento colectivo.

El atacante Christian Pulisic, quien milita en el Milan, es su futbolista más importante, aunque también cuenta con figuras como los volantes Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) y Tyler Adams (Bournemouth), así como los delanteros Timothy Weah (Juventus) y Ricardo Pepi (PSV Eindhoven).

Es por eso que Pochettino ha sido severamente criticado, ya que tiene material humano suficiente para realizar un papel más que decente en Norteamérica 2026.

El anfitrión que más ilusión despertaba, hoy es un equipo que carece de juego de conjunto y ha perdido la solidez que lo hacía un rival de cuidado para cualquiera.

Clasificó al ser sede

El 13 de junio de 2018, durante el Congreso número 68 de la FIFA (previo al Mundial en Rusia), se llevó a cabo la votación para elegir la sede del evento en 2026. Se presentaron dos candidaturas: La primera, compuesta por las tres naciones de Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá). Su rival fue Marruecos.

Los miembros de la Concacaf se impusieron con 134 votos, por 65 en favor de los africanos, además de que Irán se negó a sufragar, mientras que Cuba, España y Eslovenia se abstuvieron.

Fue así como se designó la sede y, en automático, la selección estadounidense clasificó al evento, al ser una de las anfitrionas.

Ya tiene un tercer lugar

Más allá de que el “soccer” no tiene la popularidad de otras disciplinas entre su población, la selección de Estados Unidos presume lo que ninguna otra de la Concacaf: Un tercer sitio en la Copa del Mundo.

Fue en Uruguay 1930, donde goleó a Bélgica (3-0) y Paraguay (3-0) en la fase grupal, para después ser aplastada por Argentina (6-1) en semifinales.

También asistió a Italia 1934 y Brasil 1950, justo antes de que su futbol entrara en una crisis que duró 40 años.

Estados Unidos reapareció hasta Italia 1990, edición en la que comenzó su etapa de esplendor, prueba de eso es que sólo ha faltado a una de las más recientes nueve ediciones del Mundial (Rusia 2018).

En este lapso, su mejor actuación llegó en Corea del Sur-Japón 2002, certamen en el que alcanzó los cuartos de final. En la etapa grupal, derrotó a Portugal (3-2), empató con los anfitriones coreanos (1-1) y cayó con Polonia (1-3), pero esas cuatro unidades le bastaron para avanzar.

Y en octavos de final consiguió una de las victorias más importantes en toda su historia, al derrotar a México (2-0). En la siguiente ronda, fue eliminado por Alemania (1-0).