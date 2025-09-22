A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, miles de futbolistas han tenido la oportunidad de representar a su país en el escenario más importante del fútbol. Sin embargo, solo unos cuantos lo han hecho en condiciones particulares, ya sea con un debut en plena adolescencia o manteniéndose vigentes más allá de los 40 años.

A continuación, repasamos a los jugadores más veteranos que han disputado un Mundial, donde aparece la figura de Cristiano Ronaldo, quien todo apunta a que jugará su sexta edición con 41 años de edad.

Los jugadores más veteranos en disputar un Mundial

Essam El-Hadary – 45 años y 161 días (Rusia 2018)

El arquero egipcio no solo jugó un Mundial con 45 años, atajó un penalti. Fue en el último partido de fase de grupos contra Arabia Saudita. Con eso se convirtió en el jugador más viejo en disputar una Copa del Mundo.

Faryd Mondragón – 43 años y 3 días (Brasil 2014)

El portero colombiano sólo entró un par de minutos ante Japón, ya con la clasificación asegurada. Únicamente para el récord y la ovación.

Dino Zoff – 40 años (España 82)

Capitán, líder y campeón. Ganó el Mundial con Italia a los 40, que lo convierte en el jugador más viejo en ganar esta competición.

Cristiano Ronaldo – 41 años en 2026

Todavía no pasa, pero si juega el próximo año, podría romper la marca de Zoff, ya que tendría 41 años para el arranque de, torneo.

