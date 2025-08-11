Anotar en la Final de un Mundial no es solo un gol, es marcar un momento que queda para siempre en la historia del fútbol. Hacerlo más de una vez es elevarse a un grupo que muy pocos han alcanzado.

A lo largo de las 22 ediciones de la Copa del Mundo, y de cientos de deportistas que han participado, solo cinco jugadores han logrado anotar en más de una final.

¿Quiénes han sido los jugadores que anotaron un gol en más de una Final?

Vavá (Brasil)

Marcó dos goles en la final de 1958 ante Suecia y repitió con otro gol en la final de 1962 contra Checoslovaquia. Su consistencia fue clave para que Brasil prolongara su dominio en esa era.

Pelé (Brasil)

El rey Pelé anotó dos veces en la final de 1958 y sumó otro gol en la Final de 1970, en México, contra Italia, llevó a Brasil a su tercera Copa del Mundo. Es el único jugador que combinó goles y títulos en finales en diferentes décadas.

Paul Breitner (Alemania Occidental)

El único jugador alemán que anotó en dos finales. En 1974, empujó la final 2-1 ante Holanda; en 1982, abrió el marcador en la final de España, aunque Alemania perdió ese partido.

Zinedine Zidane (Francia)

La figura más grande del talento francés en los últimos años. En 1998 marcó dos veces, ambas de cabeza, ante Brasil. En 2006 fue protagonista de nuevo con un penalti convertido ante Italia.

Kylian Mbappé (Francia)

El más reciente de la lista. En la Final de Catar 2022 anotó un hat-trick contra Argentina, en uno de los partidos más dramático de la historia de las Copas del Mundo. Ya había marcado en la final de 2018 ante Croacia. Dos finales, dos goles marcados, con un triplete incluido.

