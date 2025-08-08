La selección con más victorias en partidos por el tercer lugar de la Copa del Mundo; ninguna ha jugado más esta instancia

El mítico entrenador neerlandés, Louis Van Gaal alguna vez despotrico en contra del infame partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo. El entonces timonel de Países Bajos se sinceró sobre lo que piensa de esta instancia.

“Este partido nunca debería jugarse. Lo he estado diciendo durante 10 años, es injusto. Lo peor es que hay una posibilidad de que pierdas dos veces seguidas. Y en un torneo en el que has jugado tan maravillosamente bien te vas a casa como un perdedor. Solo hay un premio que cuenta, la Copa del Mundo”, señaló Van Gaal.

En Italia 1934 se instauró el partido por el tercer lugar de un Mundial, mismo que ganó Alemania (3-2) sobre Austria, convirtiéndose oficialmente en la primera selección que gana el tercer lugar en una Copa del Mundo. Aquel partido, celebrado en Nápoles, marcó el inicio de la historia del tercer lugar histórico en la justa mundialista.

El cuadro teutón presume la cantidad de cuatro Mundiales en los que ha conquistado el hipotético bronce en cinco apariciones en esta instancia. Suecia 1958 marcó su regreso al partido por el tercer lugar, pero perdieron. Francia derrotó 6-3 a la entonces Alemania Federal en Gotemburgo.

La misma Alemania Federal volvería para México 1970 en donde venció por la mínima a Uruguay en el Estadio Azteca para conquistar su segundo bronce en Copas del Mundo. Pasaron 36 años para que los teutones regresaran a esta instancia, luego de ganar los Mundiales de 1974 y 1990.

La Copa del Mundo de Alemania 2006 vio a la selección anfitriona quedarse con el tercer puesto por tercera y última vez en la historia de los Mundiales (Chile en 1962 e Italia en 1990). Con marcador de 3-1, Alemania derrotó a la Portugal de un joven Cristiano Ronaldo en Stuttgart.

Para Sudáfrica 2010, Alemania jugaría su último partido por el tercer lugar de una Copa del Mundo. Tal y como sucedió en México 1970, los teutones vencieron a los charrúas para quedarse con el cuarto y último bronce de su historia.