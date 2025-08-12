Recientemente, se oficializó que Cristiano Ronaldo va a contraer matrimonio. La noticia tomó mucha fuerza luego de su pareja, Georgina Rodríguez, lo hiciera público a través de una publicación en redes sociales.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se van a casar / Foto: @georginagio en Instagram

Se podría pensar que CR7 ha conseguido todo lo que se puede conseguir en la vida. Es una leyenda viviente del futbol, ha ganado todo, y ahora parece que su familia está mejor que nunca. Sin embargo, tiene una gran cuenta pendiente que nunca se ha dado bien: La Copa del Mundo.

La trayectoria de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Con apenas 21 años, Cristiano vivió su primer Mundial en Alemania 2006 como una joven promesa. Fue titular en un Portugal que sorprendió cuando llegó hasta semifinales. Marcó su primer gol en el torneo ante Irán y dejó destellos de su talento.

Cuatro años más tarde, en Sudáfrica, el 'Bicho' llegaba ya como uno de los mejores jugadores del mundo, capitán y líder indiscutible. Portugal avanzó a octavos sin recibir goles, pero solo pudo anotar una vez en el torneo, ante Corea del Norte.

En Brasil 2014 la frustración continuó, fue goleado 4-0 por Alemania en su debut, y aunque Cristiano marcó ante Ghana, el equipo quedó fuera en fase de grupos por diferencia de goles. Fue su participación más decepcionante.

Cristiano Ronaldo con Portugal Foto: Imago7

Rusia 2018 le sonrió. Deslumbró con un hat trick frente a España en un empate 3-3 memorable y un gol a Marruecos. Sin embargo, la magia se apagó en octavos, al caer contra Uruguay.

Con 37 años y un papel menos protagónico en Qatar, Cristiano marcó un gol ante Ghana y se convirtió en el primer jugador en anotar en cinco Copas del Mundo. No obstante, perdió la titularidad en fases finales y Portugal fue eliminado en Cuartos.

Hace dos años Portugal era ELIMINADO de Qatar 2022 y así se iba Cristiano Ronaldo.



En total, el exjugador del Real Madrid acumula 22 partidos en el torneo, con ocho goles anotados. Aunque ninguno a partir de Octavos de Final.

En el Mundial de 2026 tendrá la oportunidad de ser el primer futbolista en disputar seis Mundiales, además su selección apunta como una de las mejores. Aunque el rol de Cristiano ya no es el mismo, no se sabe si el futbol le tiene preparada una sorpresa para finalizar su carrera.

