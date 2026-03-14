Cristiano Ronaldo, goleador internacional portugués del Al Nassr saudí, recibirá "tratamiento" de su lesión muscular en España para "completar su recuperación", según confirmó este viernes su entrenador, Jorge Jesus, que explicó que el atacante no puede jugar el partido de este sábado contra el Neom ni el "siguiente".

"Ronaldo sufrió una lesión muscular en el último partido. Tras las pruebas, se confirmó que necesita descanso y tratamiento. Por eso decidimos que viaje a España para recibir tratamiento, igual que hicimos con Aymeric Laporte y Sami Al-Najei esta temporada", expuso el técnico, según informó el club de Arabia Saudí.

Según declaró el entrenador, el equipo médico del Al Nassr especificó que Cristiano Ronaldo será trasladado a España "para completar su recuperación".

Cristiano Ronaldo Foto: AFP

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Jorge Jesus afirmó que tiene "varias opciones" para "compensar" la baja de Cristiano Ronaldo, aunque no reveló su elección.

Una de ellas podría ser Abdullah Al-Hamdan, que, según el técnico, "ha mostrado un buen nivel en los partidos en los que ha jugado, marcó goles y también aporta defensivamente".

"Es una buena opción y tenemos otras alternativas", añadió sobre el atacante, al que calificó como "un gran fichaje".