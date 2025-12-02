Gilberto Mora, pese a su corta edad (17 años), se perfila como una de las piezas clave de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026, en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, una inesperada noticia totalmente ajena a los terrenos de juego, preocupa con respecto a la presencia del juvenil de Xolos en el torneo internacional.

¿Por qué Gilberto Mora podría no ir al Mundial de 2026?

Algunos futbolistas sufren desafortunadas lesiones a pocos meses del Mundial que los priva de poder asistir al torneo. Aunque en el caso de Morita, no se debe a nada relacionado con el futbol.

El tema con la joya tricolor es legal y obligatorio. Pues los jóvenes mexicanos nacidos en 2008, como es su caso, deben cumplir con el Servicio Militar Nacional (SMN).

Y con la reciente actualización operativa del programa, el porcentaje de jóvenes que deben realizarlo aumentó de 40% a 90%, lo que aumentó considerablemente el riesgo de que Mora tenga que realizar el trámite en pleno año mundialista.

La situación comenzó a preocupar porque Mora cumplirá 18 años después de la Copa del Mundo, y las reglas del gobierno obligan a todos los jóvenes de su generación a entrar al sorteo del Servicio Militar.

Ahí es cuando la Selección se debería de apegar a la suerte con su futbolista. Si obtiene bola blanca o azul, deberá acudir al adiestramiento de manera presencial. aunque si es bola negra, quedará libre de asistir.

