La Federación Mexicana de Futbol oficializó este martes los encuentros amistosos frente a las selecciones de Portugal y Bélgica, como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Cristiano Ronaldo y la Selección Mexicana chocarán en la reapertura del Estadio Azteca, en el próximo mes de marzo. Este compromiso significaría la primera vez de CR7 en territorio nacional.

Este choque será el que reinaugure el Coloso de Santa Úrsula, que continúa con sus trabajos de remodelación desde junio de 2024. Los trabajos han sufrido retrasos, pero se espera que se culminen en tiempo y forma para dicho partido.

Lee también Estadio Banorte: Salen a la luz nuevas imágenes del avance de la cancha y las gradas del recinto

México vs Portugal

El encuentro ante el combinado luso será el sexto en la historia. En cinco duelos disputados, Portugal, sexta en el ranking de FIFA, suma tres victorias y dos empates frente al Tricolor.

Sábado 28 de marzo de 2026/ 19:00 horas (Centro de México) / Estadio Banorte

México vs Bélgica

Por otra parte, el martes 31 de marzo, México se medirá ante Bélgica, número 8 del ranking de la FIFA, en el Estadio Soldier Field de Chicago.

Martes 31 de marzo de 2026/ 19:00 horas (Centro de México)/ Estadio Soldier Field

Jugadores de la Selección Mexicana posan previo al partido amistoso ante Paraguay. FOTO: Imago7

Lee también Miguel Herrera: Después de todo, el 'Piojo' si estará presente en el Mundial pese a su fracaso con Costa Rica