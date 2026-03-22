Una de las incertidumbres más grandes que hay en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, es si el Vasco incluirá en la lista final a Julián Quiñones, goleador en la liga de Arabia Saudita con el Al-Qadsiah.

Al menos para la Fecha FIFA de marzo, donde enfrentarán a Portugal y Bélgica, el técnico mexicano convocó al ex jugador del América, luego de un par de ausencias.

Julián Quiñones. FOTOS: @AlQadsiahEN

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Ahora, de acuerdo con información del Diario Marca, el atacante ya se encuentra en tierras mexicanas, para comenzar la preparación previo al duelo contra Portugal en el estadio Banorte.

¿Cómo le ha ido a Julián Quiñones con la Selección Mexicana?

El exjugador de la Liga MX con Atlas y las Águilas, registra ya 18 partidos con el combinado nacional, donde ha conseguido dos goles y una asistencia.

Su debut con México se dio el 17 de noviembre de 2023. Y su primer torneo importante fue en la Copa América 2024 donde tuvo poca actividad sin poder contribuir con anotaciones para los suyos.

Sin embargo, de cara al Mundial, parece que Quiñones llega en el mejor momento de su carrera, pues es el máximo rompe redes del futbol árabe, y Javier Aguirre puede beneficiarse de contar con un perfil de sus características con tantas lesiones en el plantel.