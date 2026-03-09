Luego de que la Selección Mexicana enfrente a su similar de Portugal en el estadio Azteca el 28 de marzo, hará lo propio con Bélgica, en el Soldier Field, de Chicago, el 31.

Aunque esta última no ha confirmado a sus jugadores, se prevé que, ya que es preparación para la Copa del Mundo, todas sus figuras, o la mayoría, jueguen ante el Tri.

Conoce quiénes son los futbolistas más costosos de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo / FOTO: Imago7

¿Quiénes son los mejores jugadores de Bélgica?

El conjunto europeo cuenta con una de las mejores generaciones de jugadores de su historia, con 'cracks' mundiales que juegan en los mejores equipos de las mejores ligas del globo.

Thibaut Courtois (Real Madrid): Considerado uno de los mejores porteros del mundo, mundialista desde Brasil 2014.

Kevin De Bruyne (Napoli): Aunque se anticipaba su retiro del equipo, sigue siendo una figura referente y capitán creativo del equipo.

Romelu Lukaku (Napoli): El delantero referente de área, fundamental en la ofensiva belga. Máximo goleador histórico del país.

Jérémy Doku (Manchester City): Una de las revelaciones en la Premier League, destaca por su velocidad y desborde. Fundamental en el esquema de Pep Guardiola.

Youri Tielemans (Aston Villa): Pieza clave y con experiencia en el mediocampo y con gran capacidad de distribución.

Leandro Trossard (Arsenal): Jugador versátil de gran nivel en la Premier League, y pieza clave en el líder de la liga inglesa.