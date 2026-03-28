Con la lesión de Luis Ángel Malagón, todos los reflectores apuntaron a Carlos Acevedo como el tercer portero de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, pero no todos apoyan esa idea.

Oswaldo Sánchez, un histórico de la portería mexicana, habló en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes sobre la situación en el arco tricolor y dejó clara su postura: Guillermo Ochoa debe ser la tercera opción de Javier Aguirre.

“Yo creo que el que se postula para estar en el tercer puesto es Memo, que tiene toda la experiencia y no Acevedo. Seguramente tras la lesión de Malagón él es quien crece con esa posibilidad para estar en su sexto Mundial. Esa es mi percepción”, declaró el exportero.

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Sánchez tiene claro quién debe ser el arquero titular de México durante la Copa del Mundo y asegura que los partidos contra Portugal y Bélgica deben ser una gran prueba para Raúl Tala Rangel.

“Creo que los partidos que vienen son la prueba de oro para el Tala Rangel. Si él muestra sobriedad, seguridad, me parece que es el arquero titular de la Selección. Juegue quien juegue no habrá problemas, pero para mí él debe ser titular”, apuntó Oswaldo.

Y enfatizó “si Malagón estuviera listo, Ochoa no tendría que hacer nada en Selección Nacional”, lanzó el exguardameta al tiempo que destacó las cualidades de Rangel como la opción principal del Vasco.