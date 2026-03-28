Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció un día antes del partido que iba a regalar boletos para el amistoso que sostendrá la Selección Mexicana ante Portugal este sábado en la reapertura del Estadio Banorte.

"Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México contra Portugal. A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos", escribió la mandataria a través de su cuenta de 'X'.

Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal.



A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 28, 2026

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Este sábado en punto de las 19:00 horas, el Tri recibirá a Portugal en partido de preparación para el Mundial 2026, en la reapertura del Estadio Azteca, luego de la remodelación que el recinto sufrió para ser sede de la justa.

Será la tercera vez que el Coloso de Santa Úrsula, que se fundó el 29 de mayo de 1966, albergue una inauguración de Copa del Mundo; antes tuvo las ediciones de 1970, en la que se coronó la selección de Brasil de Pelé, y la de 1986, en la que Argentina obtuvo el título de la mano de Diego Armando Maradona.

¿Cuál fue la dinámica de Claudia Sheinbaum?

Ya en su cuenta de Instagram, la presidenta dio a conocer las condiciones de su dinámica, donde regaló 25 pases dobles para el duelo.