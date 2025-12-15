Santiago Giménez ha estado fuera de la actividad con el AC Milán desde hace ya un tiempo, debido a una lesión en el tobillo que arrastra de hace varios meses, y que, de acuerdo con los últimos reportes, lo alejará todavía un tiempo más.

Según informa Fabrizio Romano, fuentes dentro del equipo de la Serie A habrían informado que Santi inminentemente se operaría el tobillo, lo que preocupa también en la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026.

Santiago Giménez compartió el doloroso mensaje acerca de la lesión que sufre: “Llegó el momento de parar” / FOTO: Imago7

Lee también David Faitelson exhibe las groserías de Antonio 'El Turco' Mohamed en la Final con video en sus redes sociales

¿Qué le pasó a Santiago Giménez?

El canterano del Cruz Azul tenía previsto que su recuperación sería de cinco semanas, mis que ha sido prolongada más de lo esperado y que no le permite volver a las canchas, por lo que ya se analiza la opción de pasar por el quirófano.

Además, se rumorea que Massimiliano Allegri no cuenta con el delantero mexicano para lo que resta de temporada, y que ya tendrían en la mira a su remplazo para esta ventana de fichajes de inverno.

Aunque no se ha confirmado la baja definitiva del delantero mexicano, la dirigencia del AC Milan estaría tras el atacante alemán del West Ham United, Niclas Füllkrug.

El mexicano Santiago Giménez durante el empate a ceros entre Juventus y Milan | FOTO: AFP

Santiago Giménez en riesgo para el Mundial de 2026

Santiago se consolidaba como una de las piezas clave de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para la Copa del Mundo del próximo año, por lo que esta noticia también repercute en la Federación Mexicana de Futbol.

Sin embargo, se espera que el '9' azteca se recupere antes del arranque del torneo, que comienza el 11 de junio. Por lo que no todo está perdido para Giménez.

Santiago Giménez en partido con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

Lee también Faitelson responde al 'Turco' Mohamed tras su pleito en la Final: "Majadero, altanero, me amenazó y me dijo que soy una mier..."