Cristiano Ronaldo podría pasar más tiempo en tierras mexicanas de lo que muchos piensan. Pues la selección de Portugal analiza la posibilidad de establecer a la ciudad de Torreón, para que se la sede de su campamento base durante la Copa del Mundo de 2026.

Aleco Irarragorri, presidente ejecutivo de Santos Laguna de la Liga MX, asintió a que las instalaciones del deportivo de la Comarca Lagunera fueron aprobadas por la FIFA como una de las sedes donde las selecciones nacionales podrán concentrarse y entrenar durante el certamen internacional.

Además del equipo lusitano, la selección de Países Bajos también se mostró interesado en utilizar las canchas de entrenamiento de los laguneros durante la justa.

¿Qué dijo Alejandro Irraragori sobre las selecciones que pueden usar las instalaciones de Santos para entrenar durante el Mundial?

“Ya lo somos, estamos verificados por FIFA como team base camp (campamento base de equipos), hemos recibido distintas selecciones. Vino la Selección de Portugal hace un par de semanas. También vino la de Países Bajos, seguimos recibiendo a todas las selecciones que quieran venir a vernos"

"Ya en diciembre, cuando se seleccionen los bombos de cada Selección, sabremos con más claridad cuál estará aquí durante 30 días, pero es un gran impacto para la región”, aseveró desde Torreón.

De acuerdo con información de las fuentes cercanas al equipo de Santos, el equipo de Portugal recorrió hace unas semanas las instalaciones del TSM para evaluar su infraestructura y logística.

Dicha visita tuvo como principal objetivo determinar si el complejo cumple con los requerimientos de la selección lusa para concentrarse durante el torneo.

