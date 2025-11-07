A todas las cuestiones extra cancha que se le presentan día a día a Javier Hernández, se le acaba de 'sumar' una más. Y es que, aunque ya no le compete directamente, los usuarios en redes sociales han generado ruido luego de que Sarah Kohan, su expareja, subiera unas fotos a su Instagram personal.

La modelo e influencer australiana compartió en una publicación, un par de fotos de quien parece ser su novio actual, y en los comentarios fue inevitable que sus seguidores no recordaran al delantero de Chivas.

La publicación marca la primera vez que Kohan muestra públicamente a su novio, aunque ya había dejado entrever que estaba en una nueva relación.

La nueva pareja de la ex de Chicharito

En la publicación de Sarah, dentro de la galería de fotos que subió, en tres de las fotos se aprecia a un hombre, en lo que parecen ser unas vacaciones.

Foto: @sarahkohan

Además, la ex pareja del máximo goleador de la Selección Mexicana, acompañó esta misma publicación con el tema 'The Man I Need', de Olivia Dean, es decir, 'El hombre que necesito'.

Foto: @sarahkohan

La relación entre Kohan y Javier Hernández finalizó en 2021, luego del nacimiento de sus dos hijos. Desde aquel año, ambos han hecho su vida aparte, aunque de vez en cuando sus publicaciones generan especulaciones entre sus seguidores.

Foto: @sarahkohan

