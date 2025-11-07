Selección Mexicana: ¿A qué países va a enfrentar el Tri en la Fecha FIFA de noviembre?

Ya salió la lista de jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana, para encarar los partidos de la Fecha FIFA de este noviembre. La cual vino con algunas sorpresas que dieron de qué hablar entre los seguidores del Tricolor.

Entre ellos, la novedad más grande fue el llamado del delantero de las Chivas, Armando 'Hormiga' González, quien después de anotar 11 goles en el Apertura 2025, se ganó su lugar en la escuadra nacional.

Armando González suma siete goles con Chivas en el Apertura 2025. Foto: Imago7

Otra de las sorpresas fue la convocatoria de Obed Vargas, juvenil que milita en los Seattle Sounders de la MLS. Sus actuaciones en el Mundial Sub-20, y en el circuito de Estados Unidos, lo colocan con un buen perfil para el mediocampo de México.

Estos jugadores pedidos por el Vasco, jugarán el 15 y 18 de noviembre, en Torreón, Coahuila. y San Antonio, Texas, respectivamente.

¿Contra quién juega México?

El primer compromiso de la Selección Nacional, el sábado 15 de este mes, se dará ante su similar de Uruguay, en el Estadio Corona, en punto de las 19:00 horas, Horario del Centro de México.

En las instalaciones del TSM Corona se confirmó el partido entre México y Uruguay a disputarse en noviembre. FOTO: Imago7

Tres días después, el martes 18, jugarán en tierras norteamericanas ante la selección de Paraguay, a las 19:30 horas, en el Alamodome, en San Antonio.

